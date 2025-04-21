شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض فالنسيا الإسبانى لضم مصطفى شوبير.. وموقف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر وطلب ضمه في الصيف المقبل، بعد المستويات القوية التي قدمها الحارس الواعد مع فريقه منذ الموسم الماضي، ومساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي لم يتلق عرضا رسميا من فالنسيا بشأن انتقال شوبير إلى النادي الإسباني حتى الآن، مشيرا إلى الأهلي لا يفكر في مناقشة أية عروض تخص اللاعب في الوقت الحالي ولو وصل عرض رسمي سيتم تأجيل البت فيه إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباريات مهمة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، خاصة مباراته أمام صن داونز يوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قد تناقش العرض الإسباني حال وصول عرض مغر، وتتم الموافقة على بيع شوبير، ولكن الاتجاه حاليا أن يتم تأجيل المفاوضات إلى وقت لاحق، مضيفا أنه قد يتم غلق ملف رحيل شوبير والتمسك ببقائه باعتباره مستقبل حراسة المرمى في الفريق الأحمر، وبات من العناصر المهمة في صفوف الأهلي.

ويرفض النادي الأهلي الحديث عن أية مفاوضات من فالنسيا أو أي ناد آخر بخصوص رحيل مصطفى شوبير لحين الانتهاء من مباراة صن داونز يوم الجمعة المقبل، وتحديد مصير اللاعب من البقاء أو دراسة العرض المقدم لاحترافه في الدوري الإسباني.