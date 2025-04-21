شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف موقف رونالدو من المشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى سيف زاهر حقيقة مشاركة كريستيانو رونالدو مع النادى الأهلى ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل.

وقال زاهر بقناة أون سبورت، إن هناك عدة تقارير برتغالية وإسبانية تحدثت عن توقعات بمشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية، وأنه من الوارد مشاركته بالبطولة، إلا أن هذا يحتاج إلى عدة أمور.

وأضاف زاهر أنه حتى لو تمكن رونالدو من المشاركة بالبطولة فإنه يجب أن يكون ذلك بموافقة النصر، وأن يكون هذا بعد مبادرة من الأهلى بطلب مشاركة اللاعب معهم، فمن الذى لا يريد الاعتماد على رونالدو.