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سيف زاهر يكشف موقف رونالدو من المشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

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سيف زاهر يكشف موقف رونالدو من المشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 20 أبريل 2025 11:48 م

كشف الإعلامى سيف زاهر حقيقة مشاركة مع النادى الأهلى ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل.

وقال زاهر بقناة أون سبورت، إن هناك عدة تقارير برتغالية وإسبانية تحدثت عن توقعات بمشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية، وأنه من الوارد مشاركته بالبطولة، إلا أن هذا يحتاج إلى عدة أمور.

وأضاف زاهر أنه حتى لو تمكن رونالدو من المشاركة بالبطولة فإنه يجب أن يكون ذلك بموافقة النصر، وأن يكون هذا بعد مبادرة من الأهلى بطلب مشاركة اللاعب معهم، فمن الذى لا يريد الاعتماد على رونالدو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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