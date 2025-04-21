شكرا لقرائتكم خبر عن شريف أشرف: ناصر منسى المهاجم رقم "واحد" فى مصر.. والجزيرى بعيد عن مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من مباريات بطولة كأس عاصمة مصر خاصة اللاعبين المستبعدين.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تعرف على نقاط القوة والضعف من خلال المباريات الماضية وخاصة في بطولة كأس عاصمة مصر بعدما شاهد جميع اللاعبين في مباريات رسمية".

وأضاف: "ناصر منسي المهاجم رقم واحد في مصر وذلك بالأرقام بجانب أدائه وسيف الجزيري بعيد عن مستواه فهو يبذل مجهود كبير داخل الملعب ولكنه لم يظهر بمستواه المعهود".

وأوضح: "حسام أشرف يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في التدريبات لكي يحصل على فرصة المشاركة في المباريات مع بيسيرو".