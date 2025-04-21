شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باراداو: لا توجد مفاوضات مع الزمالك لضم بولبينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسان زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائرى، عدم وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب عادل بولبينة، خلال الفترة المقبلة.

وقال حسان زاطشي، في تصريحات تليفزيونية: «في الوقت الحالي مفيش أي مفاوضات مع الزمالك يعني ما في حاجة».

وأضاف: «نحن مشغولين مع البطولة الجزائرية لأننا عندنا عدة مباريات في وقت قصير، لهذا -يعني في الوقت الحالي- نحن مشغولون بالبطولة الجزائرية ولا توجد مفاوضات».