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رئيس باراداو: لا توجد مفاوضات مع الزمالك لضم بولبينة

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رئيس باراداو: لا توجد مفاوضات مع الزمالك لضم بولبينة

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القاهرة - سامية سيد - أكد حسان زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائرى، عدم وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب عادل بولبينة، خلال الفترة المقبلة.

وقال حسان زاطشي، في تصريحات تليفزيونية: «في الوقت الحالي مفيش أي مفاوضات مع الزمالك يعني ما في حاجة».

وأضاف: «نحن مشغولين مع البطولة الجزائرية لأننا عندنا عدة مباريات في وقت قصير، لهذا -يعني في الوقت الحالي- نحن مشغولون بالبطولة الجزائرية ولا توجد مفاوضات».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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