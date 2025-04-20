شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع المصرى البورسعيدى، في السابعة مساء أول مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويسعى البرتغالى بيسيرو المدير الفني للزمالك للاستفادة من الفوز الأخير على حرس الحدود بهدفين نظيفين، لمواصلة الانتصارات وخطف نقاط مباراة المصرى، من أجل الضغط أكثر على الأهلى صاحب المركز الثانى المنشغل حاليا بمباراة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.