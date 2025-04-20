شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: مجلس إدارة الزمالك نفذ وعوده بشأن فرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبو العلا، مُقدم برنامج زملكاوي، أن تشييد الفرع الثاني لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر خطوة انتظرتها جماهير القلعة البيضاء كثيرا.

وقال أبوالعلا، في برنامجه على قناة نادي الزمالك: "فرع نادي الزمالك الجديد في أكتوبر سيكون عاملا أساسيا في انتعاشة خزينة القلعة البيضاء البيضاء ومجلس الإدارة نفذ وعوده بالبدء في فرع أكتوبر".

وأضاف: "نادي الزمالك لا يستحق الوضع الذي كان عليه خلال السنوات المالية، ولكن مجلس الإدارة الحالي يبذل مجهودات كبيرة في إعادة النادي إلى مساره الصحيح".