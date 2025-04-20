شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام الواعدين فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 09:45 م

اختتمت، اليوم الأحد، لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز معسكر حكام الدرجة الأولى الواعدين ببورسعيد والذي شهد مشاركة 60 حكما على مدار 4 أيام.

وشهد المعسكر تقسيم الحكام على مرحلتين، كل منها ضمت 30 حكما، وخضع الحكام خلال المعسكر لمحاضرات تثقيفية وفنية ونظرية مكثفة شملت حالات وفيديوهات للألعاب الجدلية والمهمة وشرحها وتحليلها بكل تفصيل وفقا وطبقا لتعديلات قانون كرة القدم.

كما شهد المعسكر التركيز على التحرك والتمركز وقراءة اللعب بشكل صحيح وكذلك التنافس وتحليل حالات منطقة الجزاء، كما تطرقت المحاضرات للشق البدني الذي شدد من خلالها الكولومبي أوسكار رويز على أهمية الجانب البدني للحكام، والعمل على كافة التدريبات البدنية التي تقدمها ادارة اللياقة البدنية وتنفيذها بشكلها الصحيح.

وفي ختام المعسكر، حرص أوسكار رويز علي تقديم الشكر لمنطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، مشيدا بنجاح المعسكر وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أقصى استفادة للحكام ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم.

ختام معسكر الحكام الواعدين في بورسعيد