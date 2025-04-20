خالد النبريصى يشارك فى مران الإسماعيلى ويعلن جاهزيته لمواجهة الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - شارك الفلسطينى خالد النبريصى مهاجم فريق الإسماعيلى، فى تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل.

وغاب خالد النبريصى عن مباراة الإسماعيلى والاتحاد فى كأس عاصمة مصر التى فاز بها الدراويش بهدفين نظيفين، فى الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.



وفضّل الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفى، إراحة اللاعب من أجل تجهيزه بشكل كامل للمباريات المقبلة، والتى يبدأها الفريق بمواجهة طلائع الجيش.



وأصبح خالد النبريصى جاهزا لقيادة هجوم الإسماعيلى فى ذهاب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر، فى انتظار قرار تامر مصطفى مدرب الدراويش.



يعكف تامر مصطفى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات طلائع الجيش فى الدورى وكأس عاصمة مصر، خاصة مباراته الأخيرة أمام إنبى والتى فاز بها بهدف دون رد ليحصد تذكرة التأهل كمتصدر لمجموعته، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى قبل ملاقاته بالدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.



ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى فى قيادة الدراويش فى 4 مباريات حتى الآن، نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز.