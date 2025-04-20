شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مهمًا اليوم مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة ولاعبي منتخب مصر، وذلك قبيل مشاركتهم في البطولة الأفريقية للمصارعة المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام الوزارة، مناقشة آخر الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين، واستعراض خطة الاتحاد في تجهيز المنتخب الوطني بالشكل الأمثل للمنافسات، إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالسفر والإقامة خلال فترة البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء، دعم الوزارة الكامل للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أهمية هذه البطولة كخطوة نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024، قائلاً: "نثق في قدرات أبطالنا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية. أنتم تمثلون مصر، ونحن جميعًا خلفكم داعمين".

وشدد الوزير على ضرورة الانضباط والتركيز، ووجّه الشكر لاتحاد المصارعة على الجهد المبذول في تطوير اللعبة ودعم اللاعبين في مختلف المراحل العمرية.

من جهته، عبّر اللواء سعيد صلاح، رئيس اتحاد المصارعة، عن امتنانه لاهتمام الوزير ودعمه المستمر، موضحًا أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكرات مكثفة ومشاركات دولية لرفع الجاهزية. وقال: "نمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على حصد الميداليات، وهدفنا هو التتويج بالبطولة وتأكيد ريادة مصر على الساحة الأفريقية".

كما أعرب لاعبو المنتخب عن شكرهم وتقديرهم للدعم المعنوي، مؤكدين استعدادهم الكامل لخوض المنافسات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.