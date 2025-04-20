شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعادل مع بلدية المحلة سلبيا وراية يوقف انتصارات المقاولون بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل وادى دجلة مع بلدية المحلة سلبيا ليفقد الضيوف نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، وذلك في اليوم الأول للجولة الـ31 من مسابقة دورى المحترفين.

كما واصل كهرباء الإسماعيلية عروضه القوية، وحقق فوزًا مهمًا على القناة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة ويُعزز موقعه في المركز الرابع، مواصلًا مطاردة أبو قير للأسمدة على المركز الثالث.

في الوقت الذى نجح فيه الداخلية فى الفوز على السكة الحديد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم خطوة جديدة نحو الابتعاد عن مناطق الهبوط، بينما توقف رصيد السكة عند 45 نقطة.

وحقق ديروط انتصارًا غاليًا على أسوان بهدف دون مقابل، في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، ليُنعش آماله في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، في المقابل، تجمد رصيد أسوان عند 51 نقطة وتلقى ضربة قوية في سباق الصعود، خاصة بعد تقدم كهرباء الإسماعيلية عليه في الترتيب.

كما نجح راية في خطف نقطة التعادل من المقاولون العرب، بعدما فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع المقاولون رصيده 61 نقطة، وما زال في المركز الثانى بالدورى.