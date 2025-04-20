شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بـ11 ميدالية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 08:24 م

أُسدل الستار على منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي أقيمت على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 384 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتصدرت مصر جدول ترتيب ميداليات البطولة، بعدما حصل أبطال المنتخب الوطني على 11 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و5 برونزيات.

بينما جاءت اليابان في المركز الثاني بعدد 9 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين و5 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب المصري كل من: "طه طارق وزن (فوق 84 ك)، يوسف عماد في منافسات الكوميتيه وزن (تحت 84 ك)، عبد الله هشام وزن (75 ك)، وهايدي هشام وزن (فوق 68 ك)".

وحصل على الميداليات الفضية كل من: "منة شعبان وزن (فوق 68 ك)، وزياد الغريب وزن (تحت 60 ك)".

وتوج بالميداليات البرونزية كل من: "عمر عثمان وزن (84 ك)، عبد الله ممدوح وزن (75 ك)، ريم أحمد رمزي وزن (تحت 50 ك)، رحمة طلبة وزن (61 ك)، نورسين علي وزن (61 ك)".

وقدم محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، التهنئة لأبطال المنتخب الوطني بعد الأداء المشرف والتتويج بالمركز الأول في بطولة الدوري العالمي، مؤكدًا أن ما حققوه من إنجاز يعكس حجم المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، ويبرهن على تطور مستوى الكاراتيه المصري عالميًا.

وأعرب الدهراوي عن فخره واعتزازه بما قدمه اللاعبون من روح قتالية عالية وإصرار على رفع علم مصر في واحدة من أقوى البطولات العالمية، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري على ما بذلوه من جهد في إعداد اللاعبين وإعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة.

وتعد بطولة البريميرليج واحدة من أقوى وأبرز بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يتنافس فيها أفضل 32 لاعبًا في التصنيف الدولي بكل وزن، مما يجعلها ساحة حقيقية لاختبار مهارات الأبطال والاستعداد للمحافل العالمية المقبلة.