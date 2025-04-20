شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى سوبر السلة ويتصدر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 08:22 م

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلي بنتيجة 85-73، بالجولة الختامية ببطولة الدورى السوبر لكرة السلة رجال بالمباراة التى جمعت الفريقين على صالة زعيم الثغر.

وجاءت فترات المباراة كالتالى:

الفترة الأولى 22- 22

الفترة الثانية 40-36 للاتحاد

الفترة الثالثة 53-66 الاتحاد

الفترة الرابعة 85-73 للاتحاد

وكان من المقرر إقامة الحولة الختامية بنهاية شهر مارس، إلا أن مشاركة الاتحاد بتصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي أقيمت بالمغرب، جعل لجنة المسابقات تؤجل مباراة الأهلى والاتحاد لتقام اليوم.

وشارك الاتحاد السكندري فى تصفيات بطولة أفريقيا للأندية ونجح فى التأهل لنهائيات البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع المباريات التى خاضها.

وعلى مستوى بطولة الدورى فيتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب فرق دورى السلة، برصيد 27 نقطة، يليه الزمالك 25 نقطة ثم الأهلى 25 نقطة.