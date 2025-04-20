شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يغيب عن سيراميكا أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسين السيد ظهير أيسر فريق سيراميكا، الغياب عن الفريق أمام فريق بتروجت، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل، فى إطار ذهاب منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعانى حسين السيد من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة سيراميكا وفاركو فى بطولة الدورى التى فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين.



ويحتاج حسين السيد لأسبوع قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية تمهيدا للمشاركة فى المباريات، وحاليا يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.



ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة قوية أمام بتروجت الخميس المقبل، فى إطار ذهاب منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.



وتأهل فريق سيراميكا لدور ربع النهائى، بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف البنك الأهلى صاحب الصدارة، ليواجه بتروجت صاحب المركز الأول فى المجموعة الأول بالعلامة الكاملة.