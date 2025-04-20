الامارات | فوز دبا والحمرية حتا في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا على العربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ملعب العربي في أم القيوين ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الأولى، ليعزز بذلك دبا تواجده في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد العربي عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدف دبا البرازيلي إدموندو ابوليناريو في الدقيقة (82).

وفي مباراة ثانية قاد الدولي السابق إسماعيل الحمادي فريقه الحمرية للفوز على مضيفه الإمارات (الصقور ) بهدفين مقابل هدف واحد، بعد أن سجل الحمادي هدفا (59) وصنع آخر لبرازيلي جيلهيرم ناسيمينتو (16)، بينما سجل للصقور البرازيلي ميكايل سيفيرو (4).

وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد الحمرية 19 نقطة في المركز 12، بينما يمتلك «الصقور» 30 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثالثة فاز حتا على «مجد» بهدفين لهدف ليصبح رصيد حتا 37 نقطة في المركز السادس، فيما يمتلك «مجد» 15 نقطة في المركز 13، وسجل هدفي حتا البرازيليان باتريك روبسون (2) وويليان ليرا (67)، وسجل لصالح «مجد» علي أحمد (51).

