السعودية: مستعدون لاستضافة مونديال 2034 بمشاركة 64 منتخباً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: اعتماداً على قوة الاستعدادات وجاهزية البنية التحتية، أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن المملكة ستكون مستعدة لاستضافة كأس العالم بمشاركة 64 منتخباً في عام 2034، إذا وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة من 48 منتخبًا.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" قد اقترح رسميًا إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب بمشاركة 64 فريقًا، لكن بعض الاتحادات القارية الأخرى عارضت الفكرة.

وسيشارك 48 منتخبًا في بطولة العام المقبل، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفاعًا من 32 فريقًا في 2022.

زيادة عدد المنتخبات

وعلى هامش سباق "جائزة السعودية الكبرى" ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، صرح الفيصل لمجموعة محددة من الصحافيين، بأن بلاده لن تمانع في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في 2034.

وقال وزير الرياضة السعودي: "نحن مستعدون، أو سنكون مستعدين إن شاء الله. إذا كان هذا قرارًا يتخذه الفيفا ويرى أنه قرار جيد للجميع، فسنكون سعداء للغاية بتنفيذه".

وأشار إلى قوة البنية التحتية المتاحة بالفعل للحجاج، إذ وصل عدد المعتمرين في مكة خلال شهر رمضان هذا العام إلى 4 ملايين شخص، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج إلى خمسة ملايين، مما يؤكد أن السعودية لديها خبرات كبيرة في تنظيم أكبر الأحداث بمشاركة وحضور ملايين البشر.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلن الفيفا رسميًا عن استضافة السعودية كأس العالم للرجال 2034.

واستثمرت السعودية بكثافة في الرياضة خلال السنوات القليلة الماضية، وتعهدت المملكة في ملف استضافة كأس العالم بتوفير 15 ملعبًا جديدًا أو تم تجديده بحلول عام 2032.

وأكد الفيصل أن المنظمين السعوديين يتواصلون بانتظام مع الفيفا والجارة قطر، التي نظمت كأس العالم 2022 وأول دولة تستضيف البطولة في المنطقة للاستفادة من خبراتهم.

