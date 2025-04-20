شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تأخير موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وأصبح موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الخامسة مساء الأربعاء، بدلا من الساعة الرابعة، بتأخير الموعد لمدة ساعة واحدة بناء على طلب من إدارة الإسماعيلى.

كما قامت رابطة الأندية بتعديل مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلى، من الساعة السابعة ليصبح السابعة والنصف مساء الأربعاء، وذلك بعد تعديل توقيت مباراة الإسماعيلى والطلائع فى نفس اليوم.

ويعكف تامر مصطفى، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، على مشاهدة مباريات طلائع الجيش في الدوري وكأس عاصمة مصر، خاصة مباراته الأخيرة أمام إنبى والتي فاز بها بهدف دون رد ليحصد تذكرة التأهل كمتصدر لمجموعته، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى قبل ملاقاته بالدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى في قيادة الدراويش في 4 مباريات حتى الآن، نجح في الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز في كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى في الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد في كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائي على حساب بيراميدز.