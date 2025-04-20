شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى هشام تفوز بذهبية رابعة ومنة شعبان تحصد فضية فى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

فازت هايدي هشام بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، بعدما تغلبت على مواطنتها منة شعبان في المباراة النهائية للبطولة في وزن فوق 68 كجم.

بذلك ارتفع عدد الذهبيات إلى أربع ميداليات ذهبية، وفازت منة شعبان بالميدالية الفضية والمركز الثانى.

وتقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبا ولاعبة، حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.