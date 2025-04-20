شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تغيب زيزو عن التحقيق يزيد العقوبة المالية الموقعة على اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن تغيب أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، عن جلسة التحقيق التى كان مقررا لها السبت الماضى يزيد العقوبة المالية الموقعة على اللاعب، بجانب تغيبه عن التدريبات الأيام الماضية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، إن اللاعب يتم التعامل معه وفقا للائحة، وكل يوم يغيب فيه تزيد الغرامة أيضا، حيث إنه متغيب منذ استبعاده من مباراة ستيلينبوش، وبالتالى يتم احتساب الأيام التى تغيب فيها.

وكشف المصدر أن اللاعب مستحقاته لن تتعدى الـ10 ملايين جنيه لدى النادى، وغيابه عن التحقيق يزيد قيمة الغرامة المالية التى سيتم توقيعها عليه.