شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يعود للمشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام صن داونز بلقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة أساسيًا في مباراة العودة أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب بن شرقي عن المشاركة أساسيًا في مباراة الذهاب، بسبب تغيير طريقة اللعب، واعتماد كولر على اللاعبين الذين يقومون بأدوار دفاعية أكثر منها هجومية، من أجل الحفاظ على نظافة شباكه في موقعة بريتوريا، وتسهيل مهمة حسم الصعود إلى نهائي البطولة من موقعة الإياب بالقاهرة.

وشارك أشرف بن شرقي في آخر 7 دقائق من مباراة صن داونز، وظهر بشكل جيد وأحرز هدفاً قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).