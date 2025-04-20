شكرا لقرائتكم خبر عن طه طارق يضيف ذهبية جديدة لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

أضاف طه طارق ميدالية ذهبية جديدة لمنتخبنا الوطني في الدوري العالمي للكاراتيه المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهره الدولي.

وتغلب طه في المباراة النهائية علي لاعب ايطاليا في وزن فوق 84 كجم بنتيجة 4/0.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعبا ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.