شكرا لقرائتكم خبر عن ‎محمد معروف حكما لمباراة سيمبا وستلينبوش بدلاً من أمين عمر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم المصري محمد معروف لقيادة مباراة سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدلاً من الحكم أمين عمر الذي كان مقرراً له إدارة اللقاء.

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ويتكون الطاقم التحكيمي من:



* محمد معروف حكم ساحة

* محمود أبو الرجال مساعد أول

* أحمد حسام طه مساعد ثانٍ

* محمود ناجي حكم رابع

* محمود عاشور حكم فيديو (VAR)

* محمود البنا مساعد حكم فيديو

* بشير الحساني مراقب الحكام

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وتقام المباراة يوم الأحد 27 أبريل المقبل على ملعب موزيس مابيدا العالمي، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

‎وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق إسناد المباراة لأمين عمر، عقب خروج الزمالك من البطولة، قبل أن تجري تعديلات أدت لتكليف محمد معروف بالمهمة، مع الحفاظ على أغلب عناصر الطاقم المصري.