شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الجفالى للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي فى الجولة الثالثة من المرحلة النهائية ببطولة الدورى، والمقرر لها الأول من مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود أحمد الجفالى خلال المباراة المقبلة أمام المصرى، خاصة أنه شارك فى تدريبات منفردة بالكرة خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى الذى تم وضعه من جانب الجهاز الطبى.

وكان الجفالي تعرض لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباريات الفريق الماضية. وتغيب الجفالى عن 11 مباراة للزمالك وهى كل من مودرن، الأهلى، سموحة، الجونة، بتروجت، سيراميكا، ستيلينبوش ذهاب وعودة مودرن، الحرس، وسموحة.