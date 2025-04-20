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موعد عودة الجفالى للمشاركة مع الزمالك

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موعد عودة الجفالى للمشاركة مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 20 أبريل 2025 05:53 م

يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي فى الجولة الثالثة من المرحلة النهائية ببطولة الدورى، والمقرر لها الأول من مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود أحمد الجفالى خلال المباراة المقبلة أمام المصرى، خاصة أنه شارك فى تدريبات منفردة بالكرة خلال الأيام الماضية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى الذى تم وضعه من جانب الجهاز الطبى.

وكان الجفالي تعرض لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباريات الفريق الماضية. وتغيب الجفالى عن 11 مباراة للزمالك وهى كل من مودرن، الأهلى، سموحة، الجونة، بتروجت، سيراميكا، ستيلينبوش ذهاب وعودة  مودرن، الحرس، وسموحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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