شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب كرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت قبل قليل بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات النسائية إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا.

استقبل بعثة مصر على ركابى رئيس الشئون القنصلية بالسفارة المصرية بالمغرب، بالإضافة إلى إدارة المراسم بالاتحاد المغربى، الذين أنهوا الإجراءات فى دقائق معدودة قبل توجه البعثة إلى مدينة الرباط.

وتلقى الدكتور علاء عبد العزيز رئيس البعثة اتصالًا هاتفيًا من السيد أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر بالمملكة المغربية، اطمأن خلاله على البعثة وتذليل جميع العقبات أمام المنتخب المصري قبل انطلاق البطولة.

ويؤدى المنتخب مرانه الأول مساء اليوم بالرباط استعدادًا لمباراته الأولى أمام أنجولا، على ملعب مولاي عبدالله، يوم الخميس المقبل في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.