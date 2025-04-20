شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بدوي يحقق ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

انتزع يوسف بدوي الميدالية الذهبية فى بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وتغلب يوسف بدوي علي لاعب الأردن في نهائي وزن 84 كجم بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي إلا أن ترجيح الحكم فيما يتعلق بفاعلية الهجوم والدفاع.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.