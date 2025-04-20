شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر كريم الدبيس فى الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم الدبيس ، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى، لتحديد موقفه النهائى من مباراة صن داونزبطل جنوب أفريقيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

وتعرض كريم الدبيس للإصابة بكدمة فى الكاحل خلال مباراة بيراميدز بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزه لمباراة الإياب أمام صن داونز بعد غيابه عن مواجهة الذهاب التى أقيمت أمس فى جنوب أفريقيا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).