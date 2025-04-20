شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عثمان يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

توج عمر عثمان ، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية فى وزن 84 كجم في الدوري العالمي للكاراتيه المقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدوري.

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة بإجمالى 384 لاعبا ولاعبة، حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.