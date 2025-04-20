شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى أمام صن داونز بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى يحيى عطية الله ، الظهير الايسر للنادى الاهلى ، الغياب عن فريقه فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز بالدوري، والتى انتهت بالتعادل السلبى، ليخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).