شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد 2004 يشارك فى البطولة العربية بالكويت استعدادا لمونديال بولندا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 04:45 م

استقر اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحي ، على مشاركة منتخب الشباب مواليد 2004 في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها بالكويت الشهر المقبل.

ويسعى اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، لتجهيز منتخب الشباب لبطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا يونيو المقبل، وهناك برنامج حافل للمنتخب تعتبر البطولة العربية إحدى محطات الإعداد.

كما أنه يوجد نشاط كبير خلال الفترة المقبلة للمنتخبات المصرية لكرة اليد، حيث يلعب منتخبنا الأول مع البرازيل يومي 8 و 10 مايو وديا بمجمع صالات حسن مصطفى.

وفي نفس الأسبوع، يغادر منتخب الناشئين إلى صربيا وكرواتيا للعب لقاءات دولية استعدادا لبطولة العالم للناشئين أغسطس المقبل المقامة فى مصر.