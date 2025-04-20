شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الحداد يعلن افتتاح حمام السباحة نصف أولمبي بمركز الجزيرة "2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمر الحداد، وكيل الوزارة رئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "2"، دخول حمام السباحة النصف أولمبي بالمركز حيز التشغيل، بعد افتتاحه للأعضاء والمرتادين صباح اليوم الأحد.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء للمركز أن دخول الحمام التشغيل اليوم سيساعد كثيراً في زيادة الموارد المالية بالمركز، من خلال الاشتراكات فى الأكاديميات الرياضية والذي يعد موردا مهما لتطوير المزيد من الأعمال والمنشآت الرياضية بالمركز لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار الحداد إلى أنه تواجد اليوم مع افتتاح حمام السباحة لجنة صحة البيئة بمديرية الصحة، وجرى تفقد الحمام للتأكد من الالتزام بعوامل الأمن والسلامة وصلاحية المياه المُستخدمة في حمام السباحة والالتزام بالمعايير الخاصة بصحة وصلاحية المياه وقد تم اعتماد صلاحية حمام السباحة للاستخدام بعد التأكد من قبل اللجنة من صلاحيته والالتزام بكافة عوامل الامن والسلامة .



حمام السباحة بمركز شباب الجزيرة 2



حمام سباحة نصف أولمبي



حمام سباحة