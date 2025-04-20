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بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة ليفاندوفسكي في فخذه الايسر دون تحديد مدة غيابه

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بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة ليفاندوفسكي في فخذه الايسر دون تحديد مدة غيابه

الرياص - اسماء السيد - : أكد نادي برشلونة، متصدر لكرة القدم، الأحد أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في فخذه الأيسر تعرض لها في المباراة ضد سلتا فيغو (4 3) السبت في المرحلة الثانية والثلاثين، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان "أكدت الفحوصات التي أجريت هذا الصباح إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر"، موضحا أن "عودته إلى صفوف الفريق ستتوقف على مدى تحسن" إصابته.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن النجم البولندي البالغ من العمر 36 عاما قد يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو أمام في نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

وسيغيب ليفاندوفسكي أيضًا عن مباراتي نصف نهائي ضد إنتر ميلان الإيطالي المقررتين في 30 نيسان/أبريل الحادي ذهابا والسادس من أيار/مايو المقبل إيابا.

ويشكل غياب المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الالمانيين والذي سجل 40 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ضربة قاسية للنادي الكاتالوني في سعيه نحو الفوز بالرباعية هذا الموسم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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