شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يبدأ استكشاف سيراميكا قبل مواجهة ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى ، مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا وآخرها مواجهة زد الأخيرة فى كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف؛ وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل اللقاء المرتقب.

ويلتقي فريق البنك الأهلي مع سيراميكا في الخامسة مساء الخميس الموافق الأول من مايو المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

واحتل البنك الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.