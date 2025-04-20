شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مواجهة صن داونز بدوري الأبطال

تعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى سلسلة اجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز ، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

حسام حسن يجتمع بـ أبو ريدة نهاية أبريل لحسم مصير معسكر منتخب مصر فى يونيو

يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعقد اجتماع حاسم مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في نهاية شهر أبريل الجاري، لحسم مصير معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته فى يونيو المقبل.

الزمالك يتفق مع عواد على موعد جراحة الركبة

توصل مسئولو الزمالك مع محمد عواد حارس الفريق على موعد خضوعه للجراحة فى الركبة والتى يعانى من آلامها خلال الفترة الماضية.

وصول منتخب غانا تحت 20 سنة إلى القاهرة للمشاركة فى بطولة أفريقيا للشباب

وصلت إلى مطار القاهرة اليوم، الأحد، بعثة المنتخب الغاني للشباب من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري و18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخباً.

الأهلي يجهز وسام أبو علي لمباراة الإياب أمام صن داونز بدوري الأبطال

يعكف الجهاز الطبى بالنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله على تجهيز الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين إنتهى بالتعادل السلبى في جنوب أفريقيا.

ريم سلامة تتوج ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه وترفع رصيد مصر بالبطولة

حققت ريم سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية والمركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم، بمنافسات الدورى العالمى بريميرليج بالبطولة التى تقام باستاد القاهرة.

اتحاد الشطرنج يتلقى طلباً لتنظيم بطولة أفريقيا ويترقب موافقة وزارة الرياضة

تلقى الاتحاد المصري للشطرنج طلباً من نظيره الأفريقي للعبة باستضافة البطولة الأفريقية خلال الفترة من 12 حتى 21 مايو المقبل بالقاهرة، في ظل الإمكانيات الرائعة التي تمتلكها مصر في تنظيم كل البطولات بجميع الإلعاب.