شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة أحمد القندوسي بعد إجرائه جراحة ناجحة فى الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجزائرى أحمد القندوسى ، لاعب فريق سيراميكا، قدمه في الجبس بعد إجرائه عملية جراحية فى الساق بعد تعرضه لإصابة قوية بكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو والتي جمعتهما في الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

حالة أحمد القندوسى

ويحتاج أحمد القندوسى لأسبوع لفك الجبس وإجراء أشعة جديدة لمعرفة حالة الكسر ومدى تعافيه من أجل البدء في برنامج التأهيل والعودة مجددا للتدريبات تمهيدا لعودته للملاعب.

وكان الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط نادى سيراميكا، أجرى عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو في بطولة دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

إصابة قوية

وخطف أحمد القندوسى قلوب المشاهدين عندما تعرض لإصابة قوية بكسر عظمة الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح، نقل على إثره للمستشفى وخضع لأشعة أكدت إصابته بكسر في الساق وسلامة الشظية.

موعد عودة القندوسى

ويحتاج أحمد القندوسى من 3 إلى 4 أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى بعد ما أجرى العملية بأحد مستشفيات القاهرة، فيما أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أن القندوسى سيعود للتأهيل بعد شهرين ونصف فقط وهو ما يسرع من عودة اللاعب للملاعب.