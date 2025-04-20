شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفحص سمانة إبراهيم عادل قبل لقاء العودة أمام أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 20 أبريل 2025 03:45 م
ويستعد لبيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعد إبراهيم عادل هداف الفريق بدوري الأبطال الافريقى برصيد 5 أهداف.
ويعد غياب إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عامًا ضربة قوية للفريق، في ظل قيمته الفنية الكبيرة، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة مثلهم في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.
وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.
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