شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفحص سمانة إبراهيم عادل قبل لقاء العودة أمام أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إبراهيم عادل نجم بيراميدز لفحص طبى لتحديد موقفه النهائي من مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى المقرر لها الجمعة المقبل.

ويستعد لبيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد إبراهيم عادل هداف الفريق بدوري الأبطال الافريقى برصيد 5 أهداف.

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهتي الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا والأهلي في الدوري المصري وكذلك مباراة الذهاب أمام أورلاندو بيراتس بسبب الاشتباه في إصابته بتمزق في عضلة السمانة، لذلك فضل الجهاز الطبي لـ بيراميدز عدم سفر اللاعب مع الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو، على أن يستمر في القاهرة لتجهيزه لمباراة الإياب.

ويعد غياب إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عامًا ضربة قوية للفريق، في ظل قيمته الفنية الكبيرة، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة مثلهم في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.