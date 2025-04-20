شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريرا فنيا عن 7 أهلاوية بعد رحلة جنوب أفريقيا استعداداً لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 03:30 م

يتسلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، تقريراً فنياً عن لاعبيه المستبعدين من مباراة صن داونز التى أقيمت عصر أمس، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبى.

وغاب علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف عن مباراة الأهلى وصن داونز لأسباب فنية، بالإضافة إلى غياب لكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

وشارك مصطفى مخلوف وعلى معلول وعمر الساعى وخالد عبد الفتاح مع شباب الأهلى فى مباراة فاركو بالجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر، والتى خسرها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونزبطل جنوب أفريقيا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).