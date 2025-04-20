شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة العودة أمام صن داونز فى نصف نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز فى "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما وصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، قادمة من جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ونستعرض في التقرير التالي كيفية استعداد الأهلي لمباراة العودة.

س: ماذا فعل الأهلي في لقاء الذهاب؟

ج: عاد فريق الأهلي بتعادل سلبي ثمين مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر أمس، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن.

س: ما هو موعد مباراة العودة ؟

تقام مباراة العودة الجمعة المقبل فى السابعة مساءً باستاد القاهرة.

س: هل تم فتح باب حجز تذاكر لمباراة الإياب؟

ج: أعلنت شركة تذكرتي أمس، السبت، فتح باب الحجز لـ مباراة الأهلي وصن داونز الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

س: وماذا عن الحضور الجماهيري في لقاء العودة؟ ج: حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة للاستاد، ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة العودة؟ س: كيف يستعد الأهلي لمباراة العودة؟ ج: البعثة عادة للقاهرة اليوم وسيبدأ الفريق غداً الاستعداد لمواجهة العودة من خلال تدريبات يومية على ملعب التتش.

س: وماذا قال كولر عن لقاء الذهاب؟

ج: أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر فى القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وتابع مدرب الأهلي أنه ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية ، وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف ، واختتم كولر قائلا، اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.