شوبير: كولر تعامل بذكاء مع صن داونز فى جنوب أفريقيا لكن نتيجة 0 - 0 "لغم"

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء فريق الأهلي فى مباراة صن داونز أمس في دوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن المارد الأحمر قدم عرضا قويا نال رضا واستحسان الجميع تقريباً، خاصة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز على بطل جنوب أفريقيا وسط جمهوره وعلى أرضه.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعة على راديو أون سبورت إف إم، الأهلي أضاع فوزاً كان فى المتناول، رغم أن نسبة استحواذ صن داونز كانت أكبر بكثير من الأهلي، موضحاً أن أداء الأهلي كان جيداً وكانت من أفضل المباريات التي أدارها مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الصعيد التكتيكي والخططي.

وأضاف شوبير، كنت أتمنى فوز الأهلي لأنه استحق ذلك، خاصة أن نتيجة التعادل صفر – صفر سيئة، وأرى أنها تُشبه "اللغم" وغير مُطمئنة، لكنى أثق فى لاعبي الأهلي وجهازه الفني وقدرتهم على تجاوز عقبة بطل جنوب أفريقيا في لقاء العودة الجمعة المقبل والتأهل لنهائي البطولة.

وشدد شوبير على أن الجماهير التي كانت غاضبة من كولر بسبب إدراته لأكثر من مباراة سابقة ، أصبحت تُشيد بالمدرب السويسري عقب إدارته "الذكية" لمباراة صن داونز أمس، لاسيما مدرب الفريق الجنوب أفريقي تحدث بشكل جيد عن الأهلي وكولر عقب اللقاء.

وأوضح أن مباراة الأمس شهدت تفوق أكثر من لاعب أبرزهم إمام عاشور وأشرف داري وجميع لاعبي الفريق، ومعهم الثنائي أحمد رضا ومصطفى العش الذي نجح في الرد على الإنتقادات الأخيرة بالتألق وإثبات الذات من خلال أداؤهم الرجولي في مباراة الأمس.

وعاد الأهلي بتعادل سلبي ثمين مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر أمس ، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقين حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.