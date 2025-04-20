شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم منافسات بطولة الدوري العالمى للكاراتيه البريميرليج"، والتى تقام فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجارى بصالة استاد القاهرة.

وينافس اليوم الثنائي منة شعبان وهايدي محجوب على ذهبية وبرونزية فى المباراة النهائية ليكون نهائي مصري خالص.

وفي منافسات فوق 84 كجم "كوميتيه"، يتنافس طه طارق على الميدالية الذهبية بعد وصوله للنهائي، فيما سيخوض حازم محمد غمار المنافسة على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات تحت 84 كجم "كوميتيه"، يتنافس يوسف بدوي على الميدالية الذهبية بعد وصوله للنهائي، فيما سيخوض عمر عثمان غمار المنافسة على الميدالية البرونزية.

وتخوض هدير هندي المنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات تحت 68 كجم "كوميتيه"، فيما ستتنافس رحمة طلبة ونورسين علي، على برونزية وزن تحت 61 كجم "كوميتيه

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة، والدول المشاركة هى كل من المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، بيرو، بولندا، البرتغال ، بورتريكو، قطر ، رومانيا، السعودية ، سكتلندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، اسبانيا ، السويد، تايلاند، تونس، تركيا ، اوكرانيا ، الامارات، امريكا، اوزبكستان، فنزويلا، الفلبين، سويسرا، ايران، ايطاليا، اليابان ، الاردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت ، لاتفيا، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، البانيا، الجزائر ، ارمينيا، استراليا، اذربيجان، البوسنة والهرسك، البرازيل ، بلغاريا، كندا، شيبلى، كروانيت، كولومبيا، قبرص، الاكوادور ، السلفادور، فرنسا، فنلندا ، جورجيا، ألمانيا ، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، الصين ، ايرلندا، النمسا، بلجيكا، تشيك، المجر، بالاضافة الى فريقين يلعبان تحت منصة العلم بخلاف مصر المستضيفة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى ، طه طارق، الحسن محمد ، حازم محمد، عادل عمارة ، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات شاركت كل من فريال اشرف ، جنى على، نورسين على ، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.