شكرا لقرائتكم خبر عن "ع الطاير".. مسابقة طريفة للطائرات فوق البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل شواطئ الساحل الشمالي فى مدينة العلمين الجديدة فى أغسطس المقبل فعاليات مسابقة تسارع بين أشكال مختلفة من الطائرات، يقوم المتسابقون بتصميمها على أذواق مختلفة، وسيكون الفائز هو أكثر المتسابقين طيرانا فى الجو حتى السقوط فى مياه البحر المتوسط التي تعد من أجمل شواطئ العالم.

المسابقة التي ستكون بعنوان "ع الطاير" ستضم متسابقين من جميع أنحاء الجهورية، حيث يصمم كل متسابق طائرة خاصة به بذوق مبدع وتعمل بالطاقة البشرية ومصنوعة يدوياً، ليتسابق بها فى سير طويل حتى يتمكن من الطيران فوق البحر لقطع اكبر مسافة ممكنة حتي السقوط في المياه.



المسابقة التي ستقام لأول مرة فى مصر سبق تنفيذها فى جميع أنحاء العالم، وتعد حدثا ترفيهيا يحضره الآلاف من المشاهدين، وتضم لجنة التحكيم عددا من المشاهير الذين سيمنحون الفائزين جوائز مختلفة، ويتم تنفيذ ذلك السباق منذ عام 1992 حيث بدأ في النمسا وسرعان ما أقيمت أكثر من 100 فعالية به في جميع انحاء العالم وهي المرة الأولي التي ستقام في مصر.