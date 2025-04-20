شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع بـ أبو ريدة نهاية أبريل لحسم مصير معسكر منتخب مصر فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعقد اجتماع حاسم مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في نهاية شهر أبريل الجاري، لحسم مصير معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته فى يونيو المقبل.

ورغم أن المعسكر كان ضمن خطة إعداد قوية للفراعنة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، إلا أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو تأجيله، بسبب كثرة الغيابات المتوقعة، خاصة بين اللاعبين المحترفين في أوروبا وانشغال الأندية المحلية بالمنافسات القارية والمحلية، ومشاركة الأهلي في مونديال الأندية.

وأكدت مصادر خاصة فى المنتخب أن حسام حسن لا يرغب في إقامة معسكر دون القوام الأساسي للمنتخب، ويفضل الانتظار لظروف أفضل تتيح له تنفيذ خططه الفنية بشكل كامل.

ورفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة البت فى كل العروض التي تلقاها لمواجهة منتخب مصر وديا في يونيو، لحين حسم مصير المعسكر، حيث تلقى المنتخب عروضا من الكاميرون وكينيا وجزر القمر وليبيا.

وقرر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تأجيل حسم مصير معسكر المنتخب الأول في يونيو المقبل، حتى 25 أبريل الجاري، حيث يسود مقترح بإلغاء المعسكر بسبب الغيابات التي يشهدها المنتخب.

وينتظر حسام حسن موقف بيراميدز من الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا؟، والذى يتحدد في لقاء الإياب أمام أورلاندو، حيث يتأكد الغاء المعسكر حال وصول الفريق السماوي للنهائي الذى يقام مطلع يونيو المقبل وهو ما يتزامن مع انطلاق معسكر الفراعنة.