شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 20 أبريل 2025 10:17 ص
وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتنظيم المباراة، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.
ووجه مجلس إدارة الأهلي،الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز، وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.
كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة فى مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.
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