شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى سلسلة اجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز ، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتنظيم المباراة، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

وأعلن النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير بشكل كامل في مباراة العودة أمام صنداونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه مجلس إدارة الأهلي،الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز، وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسؤوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز، خاصًة فى مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.