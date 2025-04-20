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كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز بدوري الأبطال

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كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز بدوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 20 أبريل 2025 10:00 ص
يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، لتفاديها في لقاء الإياب الجمعة المقبل بالقاهرة.

 

ويرغب كولر فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بخلاف تصحيح أخطاء المهاجمين فى إنهاء الهجمات واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل المشاكل الفنية التي واجهت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

 

ويستعد الاهلى لمواجهة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا فى السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

 

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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