شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 20 أبريل 2025 10:00 ص
ويرغب كولر فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بخلاف تصحيح أخطاء المهاجمين فى إنهاء الهجمات واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل المشاكل الفنية التي واجهت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.
ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.
الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.
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