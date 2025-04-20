شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي قبل مواجهة الإياب أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه فى مباراته الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، لتفاديها في لقاء الإياب الجمعة المقبل بالقاهرة.

ويرغب كولر فى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، بخلاف تصحيح أخطاء المهاجمين فى إنهاء الهجمات واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل المشاكل الفنية التي واجهت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.