شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد شروط تعيين حكام أجانب لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اتحاد الكرة شرطاً لتعيين حكام أجانب لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم 20 مايو المقبل، وهو أن يتقدم أحد الناديين بطلب رسمي قبل المباراة بفترة كافية، بجانب تحمل تكلفة استقدام الطاقم والتي تقدر بـ50 ألف دولار، ويرفض اتحاد الكرة تحمل تكلفة استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس، وفى حال عدم تقدم أحد الناديين بطلب استقدام حكام أجانب لهذه المباراة سيتم تعيين حكام مصريين.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 20 مايو المقبل موعداً للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، وجاء تحديد الموعد كمساهمة فعالة من الاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء الموسم الكروي فى موعده الطبيعي مع أول يونيو المقبل لفتح باب القيد للموسم الجديد اعتباراً من 2 يونيو كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في جلسته الأخيرة.

وكانت أندية القسم الأول قد اجتمعت في بداية الموسم الحالي واتفقت حول فكرة الموسم الاستثنائي رغبة منها في إعادة مواعيد بدء وانتهاء الموسم الكروي إلى طبيعتها لما في ذلك من فوائد فنية عليها وعلى المسابقات، وعندما وضعت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كل هذه المعطيات في الاعتبار فكان العشرين من مايو هو الموعد المناسب والوحيد الذي يحقق الهدف من انهاء الموسم في موعده الطبيعي ، لا سيما وأن مواعيد طرفي المباراة النهائية ( بيراميدز والزمالك) صارت مواتية للموعد المحدد وفق ارتباطاتهما في المسابقات الأخرى اللاتي يشاركان فيها، فضلاً عن الانتهاء من تنظيم بطولة مهمة هى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تصدت لها مصر قبل انطلاقها بأيام قليلة.