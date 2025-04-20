شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط للتعاقد مع "جناح سوبر" لتعويض رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو نادى الزمالك لدعم مركز الجناح بصفقة أجنبية "سوبر" لتعوض رحيل أحمد مصطفى "زيزو" عن القلعة البيضاء، والذى وصلت العلاقة معه إلى طريق مسدود، وانتهى مشواره مع الفريق، بعدما نما إلى علم الإدارة توقيعه للنادى الأهلي.

وتلقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك العديد من السير الذاتية للاعبين أجانب في مركز الجناح الأيمن، ويتم العمل الفترة الحالية على دراستها بعناية شديدة، قبل اتخاذ القرار ببدء التفاوض مع أنديتهم، حول المقابل المادى وطريقة الانتقال إلى القلعة البيضاء.