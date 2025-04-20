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الزمالك يخطط للتعاقد مع "جناح سوبر" لتعويض رحيل زيزو

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الزمالك يخطط للتعاقد مع "جناح سوبر" لتعويض رحيل زيزو

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأحد، 20 أبريل 2025 09:00 ص
يخطط مسئولو نادى الزمالك لدعم مركز الجناح بصفقة أجنبية "سوبر" لتعوض رحيل أحمد مصطفى "زيزو" عن القلعة البيضاء، والذى وصلت العلاقة معه إلى طريق مسدود، وانتهى مشواره مع الفريق، بعدما نما إلى علم الإدارة توقيعه للنادى الأهلي.

 

وتلقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك العديد من السير الذاتية للاعبين أجانب في مركز الجناح الأيمن، ويتم العمل الفترة الحالية على دراستها بعناية شديدة، قبل اتخاذ القرار ببدء التفاوض مع أنديتهم، حول المقابل المادى وطريقة الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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