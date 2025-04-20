شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط للتعاقد مع "جناح سوبر" لتعويض رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأحد، 20 أبريل 2025 09:00 ص
وتلقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك العديد من السير الذاتية للاعبين أجانب في مركز الجناح الأيمن، ويتم العمل الفترة الحالية على دراستها بعناية شديدة، قبل اتخاذ القرار ببدء التفاوض مع أنديتهم، حول المقابل المادى وطريقة الانتقال إلى القلعة البيضاء.
ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.
وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز