شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يصحح أخطاء بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس قبل لقاء الإياب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 08:30 ص

يعكف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لبيراميدز ، على تصحيح أخطاء لاعبيه في مباراة الذهاب أمام أورلاندو بيراتس، وذلك قبل لقاء الإياب الحاسم فى مشوار الفريق هذا الموسم.

ويستعد لبيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب. ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم رمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والمغربي محمد الشيبي.