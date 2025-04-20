شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يدرس مباريات الطلائع قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف تامر مصطفى ، المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، على مشاهدة مباريات طلائع الجيش في الدوري وكأس عاصمة مصر، خاصة مباراته الأخيرة أمام إنبى والتي فاز بها بهدف دون رد ليحصد تذكرة التأهل كمتصدر لمجموعته، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى قبل ملاقاته بالدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش افى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر. ومن المقرر أن تقام مباراة الاياب فى الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو المقبل باستاد جهاز الرياضة.

وأعاد تامر مصطفى، المدير الفني الجديد لنادى الإسماعيلى، الفريق إلى الطريق الصحيح مجددا بعدما دخل الدراويش في دوامة النتائج السلبية قبل قدوم الجهاز الفني الجديد.

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى في قيادة الدراويش في 4 مباريات حتى الآن، نجح في الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز في كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى في الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد في كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائي على حساب بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلى قبل التعاقد مع تامر مصطفى لـ6 هزائم وتعادلين في آخر 8 مباريات ولم يحقق أي فوز خلالها تحت قيادة الثنائى حمد إبراهيم وعماد سليمان، ليقترب الإسماعيلى من مراكز الهبوط وشبح الخروج من كأس عاصمة مصر، قبل أن يعيد تامر مصطفى الدراويش للطريق الصحيح.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.