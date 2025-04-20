شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر حكام الدرجة الأولى تحت إشراف رويز فى بورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم لجنة الحكام باتحاد الكرة ، برئاسة اوسكار رويز، معسكر حكام الدرجة الأولى فى بور سعيد اليوم، الأحد، والذي شهد مشاركة 60 حكما على مدار 4 أيام.

وشهد المعسكر تقسيم الحكام على فوجين، كل منهما 30 حكما، وخضع الحكام فيه لمحاضرات تثقيفية وفنية ونظرية مكثفة تشمل حالات وفيديوهات للألعاب الجدلية والهامة وشرحها وتحليلها بكل تفصيل وفقا وطبقا لتعديلات قانون كرة القدم ، كما شملت بعض المحاضرات النظرية التركيز علي التحرك والتمركز وقراءة اللعب بشكل صحيح وكذلك التنافس وتحليل حالات منطقة الجزاء.

وتطرق اللقاء عن إجراء الشق البدني الذي شدد من خلاله الكولومبي أوسكار رويز علي أهمية الجانب البدني للحكام والعمل علي كافة التدريبات البدنية التي تقدمها ادارة اللياقة البدنية وتنفيذها بشكلها الصحيح.

من ناحية أخرى، في إطار الاستعدادات الجارية لللقمة المرتقبة في نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء المرتقب بين بيراميدز والزمالك، والمقرر إقامته يوم 20 مايو المقبل.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت بشكل رسمي موعد إقامة النهائي المرتقب، على أن يتم تحديد الملعب بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.