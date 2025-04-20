بيسيرو يطلب تقريراً عن المصابين فى الزمالك قبل مواجهة المصري

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.أما المصري فيأتي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا فى الموسم الحالي من الدوري المصري.