الامارات | المنصوري يتقلد الذهب والفضة في «دبي كايت سيرف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف بطلنا محمد المنصوري الأضواء في مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، على مياه جزر دبي، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً تنافسوا على ألقاب ثماني مسابقات ضمن أربع فئات.

وتقدّم قائمة المشاركين أبطال الإمارات «كايت سيرف» الذين تألقوا أمام محترفي وهواة هذه الرياضة من أبناء الجاليات المقيمة من مصر وسورية والأردن ولبنان والجزائر وسريلانكا والهند والفلبين وتايلاند، وفرنسا وأميركا وهولندا وبلغاريا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا وهولندا، وصربيا وروسيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا.

وخطف المنصوري الميدالية الذهبية وصدارة الترتيب العام لمنافسات فئة «توين تيب رجال» بجدارة، متفوقاً على 26 متسابقاً ومتقدماً على المتسابق السريلانكي انيشكا دانيل (الثاني)، والمتسابق المصري أحمد حسن خليل (الثالث)، بينما حصل على الميدالية الفضية وحل وصيفاً في منافسات فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل).

ولمع اسم البطل الإماراتي الصاعد عيسى سلطان كأحد المواهب الصاعدة في هذه الرياضة، حيث شارك بقوة، محققاً الميدالية الفضية لفئة الناشئين ضمن منافسات الحركات الاستعراضية (فري ستايل)، خلف منافسه المتسابق الأميركي كنسكي راضوسكي.

وشهدت منافسات الرجال سيطرة فرنسية مطلقة على المراكز الأولى في جميع الفئات، حيث نجح المتسابق كريستوفي فيرنتهيت في الفوز بصدارة فئة هايدروفويل، متفوقاً على 11 متسابقاً، بينما نال المتسابق بيير لويس كورسون المركز الأول في فئة وينيغ فويل، متفوقاً على ستة مشاركين، ونال المتسابق فرانسيس كارو المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية.

ولدى فئات السيدات، شهدت منافسات «توين تيب» مشاركة تسع متسابقات، حيث حققت المتسابقة البولندية مارتا مورلوي الفوز بالمركز الأول، فيما تفوقت المتسابقة الفرنسية أماندا كاميل مارياني في منافسات فئة الحركات الاستعراضية.

حضر المنافسات وتوج أبطال المسابقة عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، ومدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين، محمد المري، ونائب مدير مركز شرطة الموانئ، العقيد علي النقبي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد العبيدلي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الدكتور ملاف شروف.