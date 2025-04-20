الامارات | الزعابي: «الرابطة الإقليمية للجوجيتسو» مكسب كبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفعاليات في اتحاد الجوجيتسو، عبدالله الزعابي أن البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام حالياً في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، تعدّ محطة مثالية للإعداد للمشاركة في جولات «أبوظبي جراند سلام» المقبلة.

وقال الزعابي: «البطولة مكسب كبير لجميع اللاعبين في مختلف الفئات والأوزان، كونها تجمع نخبة اللاعبين، وتسهم بشكل مباشر في حصد مزيد من النقاط التصنيفية المؤهلة للبطولات الكبرى».

وأشار الزعابي إلى أن «قوة المنافسات في هذه البطولة تعكس مدى تطور اللعبة في دولة الإمارات، ورغبة اللاعبين في الوصول إلى آفاق أوسع على الساحة العالمية».

وتشهد البطولة مشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 80 نادياً وأكاديمية من 73 دولة، من بينهم 400 لاعب ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات دولة الإمارات، في تأكيد جديد لريادة الدولة في استضافة وتنظيم بطولات الجوجيتسو على أعلى مستوى.